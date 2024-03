'Eufòria' celebra el 8M en la segona gala amb només temes de dones

El programa musical Eufòria s’afegeix a la commemoració del Dia Internacional de les Dones amb una gala marcada per les artistes femenines. En la segona entrega, que tindrà lloc aquesta nit a partir de les 22.05, els catorze concursants que continuen en el xou interpretaran temes de dones que han deixat empremta a nivell mundial, com Madonna o Cher, i d’altres que també han tingut un gran impacte a Catalunya, com Núria Feliu o Samantha. El lleidatà Lluís cantarà la cançó Angels Like You de Miley Cyrus, mentre que al balaguerí Pau Culleré li ha estat assignada Vinc d’un poble de Judit Neddermann. El programa també preveu altres gestos per sumar-se a les reivindicacions del 8M, com que només hi haurà ballarines sobre l’escenari. Al final de la gala, el públic decidirà quin concursant ha d’abandonar aquesta tercera edició d’Eufòria.