Évole entrevista Zapatero 20 anys després d'arribar a la presidència

Lo de Évole (21.25 h) dedica un doble programa a entrevistar l’expresident del Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, quan es compleixen 20 anys de la seua arribada a la Moncloa. Jordi Évole repassarà la seua arribada al poder, els anys al capdavant de l’executiu, el paper com a exmandatari i la visió que té de l’actualitat política del país. El periodista català també preguntarà a Zapatero com va viure l’11M i els tres dies posteriors, fins als comicis. La primera part de l’especial se centrarà en el seu paper com a president, analitzant les mesures que va prendre i els principals esdeveniments a nivell social que van marcar el seu mandat, des del diàleg amb ETA fins a l’arribada de la crisi. La segona part abordarà l’etapa com a expresident, el seu paper dins del PSOE i un repàs de l’actualitat amb temes que estan a sobre de la taula com l’amnistia i les investigacions del cas Koldo.