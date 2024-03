Una història d'amor marcada per l'Alzheimer, a 'Nits sense ficció'

L’espai Nits sense ficció estrena aquesta nit (22.05 h) el documental Tota una vida, que mostra la història d’amor de més de 60 anys de la Trini, malalta d’Alzheimer, i el Paco des dels ulls de la seua neta, la directora de la producció. A la Trini li van diagnosticar aquesta patologia degenerativa fa 24 anys i, a partir d’aquell moment, Marta Romero, la seua neta, va començar a immortalitzar tots els moments amb la seua petita càmera. El programa plasma la vida de la parella i la seua voluntat de resistir davant d’una malaltia tan dura com l’Alzheimer, tant per qui la pateix com per al cuidador.

A continuació, s’emetrà el documental Iaies futbol club, que mostra com un grup d’ancianes sud-africanes apassionades pel futbol van viatjar a França per jugar un partit contra ancianes del país gal que viuen en residències.