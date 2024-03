El programa Callejeros (22.50 h) s’endinsa al barri de Las Tres Mil Viviendas de Sevilla per descobrir com viuen els habitants de la zona amb la menor renda per càpita de tot Espanya. Els reporters coneixeran les tragèdies i històries de superació d’alguns dels seus veïns. Callejeros va tornar a la televisió, després de 10 anys, la setmana passada.