Lleida TV emet la gala dels premis Your's en directe des de Golmés

La primera edició dels premis Your’s, organitzats per la revista Your’s Magazine del festival de Sitges, podrà seguir-se en directe per Lleida Televisió amb un programa especial amb l’arribada dels nominats a la catifa roja i la posterior gala des del restaurant Resquitx de Golmés. Les periodistes Mariví Chacón i Judit Montoy presentaran l’arribada dels convidats a la cerimònia a partir de les 19.30 h. La guanyadora del Goya a millor actriu revelació, Laura Galán, serà l’encarregada de conduir l’entrega dels guardons en les 13 categories que premien el millor del panorama cinematogràfic espanyol. Entre els nominats figuren noms com els de J.A. Bayona, Imanol Arias o Itziar Ituño.