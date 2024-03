La desinformació a les xarxes i la seua difusió a TikTok, al '30 minuts'

El programa 30 minuts emet aquesta nit (22.05 h) el reportatge L’efecte TikTok, que analitza per què és la xarxa social en la qual és més fàcil viralitzar publicacions que contribueixin a la desinformació. Milers de vídeos amb especulacions i històries falses acumulen diàriament milions de visualitzacions, incitant els creadors a continuar difonent aquest material sense tenir en compte les conseqüències a nivell social. L’algoritme de TikTok comparteix aquest contingut de forma massiva, més que qualsevol altra plataforma, com Instagram o Twitter. La falta de regulació en un sector que no para de créixer provoca que aquest tipus de materials es propaguin amb una gran rapidesa, fins i tot més que els verídics. Crítics han decidit alçar la veu contra aquest contingut amb l’esperança d’aconseguir una censura contra aquest tipus de publicacions a les xarxes socials.