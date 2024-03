'Eufòria' canvia tota la mecànica del programa per a la quarta gala

L’aposta musical de TV3 per a la nit dels divendres, Eufòria, prepara una gala que alterarà per complet la presa de decisions habitual del programa. El jurat i el públic intercanviaran els seus papers. D’una banda, serà el públic qui escollirà quins concursants han d’anar a la zona de perill i qui és l’artista favorit de la setmana mitjançant els vots telemàtics. En contrapartida, l’expulsió d’un dels contendents recaurà en mans del jurat, format per Albert Sala, Carol Rovira i Alfred Garcia. El VAR musical també tindrà una funció diferent, ja que passarà a votar en positiu. L’equip de revisió ja no enviarà cap concursant a la zona de perill. Al seu lloc, salvarà de la zona roja aquells que millor hagin fet les segones veus. Els dos artistes lleidatans, Lluís Sánchez i Pau Culleré, continuen com a aspirants després de les primeres eliminacions.