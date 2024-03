La cooperativa de treball social l’Olivera de Vallbona de les Monges obre avui els actes dels 50 anys. Per aquesta raó, Glòria Farré es desplaça fins a aquest enclavament de l’Urgell per parlar amb la presidenta de l’entitat, Dolors Llonch, sobre la història, la celebració, així com la seua activitat econòmica elaborant vi i oli.