Raphael reflexiona sobre la seua carrera i reviu el seu film més icònic

El cantant Raphael visita avui Cine de barrio (19.00 h) abans que el programa ofereixi el que possiblement va ser el títol més conegut de l’andalús en la seua faceta com a actor, Digan lo que digan. Raphael conversarà amb Inés Ballester sobre aquest film estrenat el 1968, però també sobre altres temes relacionats amb la seua trajectòria professional i la seua vida. Les mostres d’agraïment i respecte envers el públic centraran una part important de la intervenció del cantant. L’artista, que va actuar a Lleida el 2022, deixa clar que cantar davant d’un públic de fins a cinc generacions és de les millors coses que li han passat a la vida. A més de l’entrevista, el programa comptarà amb l’actuació de Javier Soleil, que interpretarà una versió aflamencada de Digan lo que digan, tema principal de la pel·lícula dirigida per Mario Camus, que s’emetrà per tancar el programa.