Lleida TV ofereix avui (20.00 h) la processó del Diumenge de Rams al seu pas per l’avinguda Catalunya de la capital del Segrià. La retransmissió permetrà veure tots els passos que formen el seguici, incloent el misteri de la Mare de Déu dels Dolors. El programa serà conduït per Òscar Fernández, que estarà acompanyat per Jordi Curcó.