Baila como puedas celebra avui (22.50 h) la tercera gala amb tots els focus posats sobre l’elecció de la nova parella de Colate després de la coreografia de selecció. El ball grupal amb el We go together, de la pel·lícula Grease, donarà pas a les vuit actuacions entre celebrities i ballarins en les quals es decidirà la nova expulsió.