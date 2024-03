El programa 60 minuts dedica el reportatge d’aquesta nit (22.40 h) a la lluita de les periodistes del Khabar Lahariya, l’únic diari de l’Índia format únicament per dones dalit, excloses del sistema de castes i conegudes com les intocables en sentit pejoratiu. Les seues integrants treballen cada dia per combatre la injustícia i la corrupció.