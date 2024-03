RTVE cessa la presidenta al destituir el director de continguts

El Consell d’Administració de RTVE d’ahir es va saldar amb el cessament de la presidenta interina, Elena Sánchez, i del director de Continguts Generals, José Pablo López, evidenciant les grans discrepàncies a la cúpula directiva de l’ens arran del fitxatge frustrat de David Broncano. La jornada va començar amb un canvi d’última hora de l’ordre del dia per proposar la destitució de José Pablo López, validada amb els vots a favor d’Elena Sánchez juntament amb els dels tres consellers del PP i el del PCE, que primer formava part de Podem i ara pertany a Sumar, però vota per lliure. Posteriorment, el conseller d’Unides Podem va proposar el cessament de la presidenta interina, que en el seu moment va ser designada pel Consell de Ministres. Els dos consellers del PSOE, amb el de Podem i els tres populars, van aprovar la destitució per majoria.