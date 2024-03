La processó del Sant Enterrament, en directe per Lleida TV

detail.info.publicated redacción

Lleida TV retransmetrà a partir de les 20.45 hores del Divendres Sant la processó del Sant Enterrament des de l’avinguda Catalunya de Lleida. La sortida del seguici serà des de l’església de la Puríssima Sang amb els Armats, que representaran La Cadena i altres figures.

Diferents confraries, amb vestEs i penitents, bandes de música i formacions amb tambors i bombos participaran en la processó, acompanyant els passos de la Passió i Mort de Nostre Senyor Jesucrist, el Crist Jacent i la Soledat de la Sang. La retransmissió anirà a càrrec d’Òscar Fernández i Jordi Curcó.

Paral·lelament, La 2, que aquesta Setmana Santa emet diferents processons, programa per a aquesta nit (21.15 h) el Via Crucis des del Colosseu romà i la Missa de Diumenge de Resurrecció amb la Benedicció Urbi Et Orbi des de la plaça de Sant Pere del Vaticà.