Dol animal i costums funeraris a 'Cuarto milenio'

El programa Cuarto milenio abordarà a partir de les 21.35 hores com els animals senten el dol per la pèrdua d’un company o d’una cria, amb l’ajuda del naturalista Álex Lachhein. A més, aquest espai centrarà l’atenció en la denominada “vetlla dels angelets” de La Gomera, un costum funerari que va perviure en aquesta illa canària fins a principis del segle XX i que retia homenatge als nens de poca edat morts, a qui els seus familiars i pròxims cantaven al so dels tambors durant el vetllatori fins al sepeli al cementiri.

Iker Jiménez abordarà també les suposades aparicions marianes a Medjugorje, petit poble de Bòsnia, al costat del periodista i escriptor Pablo Rioja, que assegura haver estat testimoni d’alguns d’aquests successos inexplicables que presumptament tenen lloc en aquesta localitat balcànica.