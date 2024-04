'MasterChef 12' arranca amb un càsting davant la Sagrada Família

El concurs culinari MasterChef torna (22.50 hores) a TVE amb l’última prova de selecció per a la dotzena edició. Cinquanta candidats s’enfrontaran en un càsting final que determinarà els que obtindran el davantal i es convertiran en aspirants.

En aquesta primera prova per equips, els contendents prepararan un servei inspirat en la gastronomia tradicional catalana als peus de la Sagrada Família. El menú per als comensals de la capital catalana estarà format per una coca d’escalivada amb anxoves, canelons i crema catalana.El jurat, compost un any més per Jordi Cruz, Pepe Rodríguez i Samantha Vallejo-Nágera, valorarà els plats de cuina local en la prova final per escollir els primers eliminats. El xef Martín Berasategui i la guanyadora de MasterChef Celebrity 5, Raquel Meroño, seran els convidats en l’estrena.