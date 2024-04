'Qui va matar l'os Cachou?'

La mort de l’os Cachou l’abril del 2020 a la Val d’Aran serà el tema del documental d’aquesta nit del programa Sense ficció de 3Cat (22.05). Qui va matar Cachou? és una producció de 3Cat, en coproducció amb La Kaseta Ideas Factory i amb la col·laboració de Taempus Media i l’ICEC. Hi ha dos encausats per aquesta mort: un exconseller del Conselh Generau i un agent de Medi Natural. El documental revela les investigacions policials i les intervencions telefòniques entre ells i que els Mossos consideren clau per tancar la investigació. Les defenses dels acusats, en canvi, asseguren que el cas s’ha tancat sense proves concloents.

La investigació, la primera per la via penal per la mort d’un animal protegit, no ha estat fàcil, segons assenyala Josep Maria Flores, coautor del documental.