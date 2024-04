'Salut i muntanyes', amb Eva Clausó al Jussà

El 33 emetrà aquesta nit un nou capítol de la segona temporada de Salut i muntanyes (22.15 h), en què la reportera de la Seu d’Urgell Eva Clausó Estival anirà a visitar el poble de Naens, Puigcerver i el bosc de la Tremoluga al Pallars Jussà.

L’aventura començarà al poble de Puigcerver, al Jussà, on Eva Clausó coneixerà l’Albert, els pares del qual van ser els primers a elaborar formatge ecològic de Catalunya. El viatge continuarà fins a Casa Daniela per veure les quatre espècies de voltors europeus i gaudirà d’unes vistes espectaculars. Clausó seguirà amb la seua ruta caminant fins al poble de Naens, on visitarà la casa de l’Ángel, en la qual descobrirà una torradora del segle XIX, i després pujarà al campanar. El viatge s’acabarà amb una excursió pel bosc de Tremoluga, on descobrirà un roure de més de cinc-cents anys.