Rubiales trenca el silenci a TV amb Ana Pastor

L’expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol Luis Rubiales oferirà la primera entrevista televisiva després de conèixer-se la seua presumpta implicació en unes suposades irregularitats en la concessió de contractes quan estava al capdavant de l’organisme. Ana Pastor ha viatjat amb el seu equip d’El objetivo (22.30 h) fins a la República Dominicana, país en el qual es troba Rubiales des de fa unes setmanes, per poder entrevistar-lo. Pastor preguntarà a l’expresident de la RFEF sobre la seua intenció de tornar o no a Espanya després que la Guàrdia Civil escorcollés fa uns dies casa seua i detingués set persones del seu entorn com a part d’una suposada trama de corrupció. La petició de dos anys i mig de presó per part de la Fiscalia pel seu petó no consentit a la jugadora de la selecció Jenni Hermoso serà un altre dels focus d’interès de l’entrevista.