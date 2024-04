Una vida menos en Canarias és la nova aposta d’Antena 3 per a la nit dels dijous, just després d’El Hormiguero. La sèrie ressegueix l’activitat de l’equip d’Homicidis dirigit per Luis (Ginés García) i Naira (Natalia Verbeke), dos inspectors amb una personalitat totalment oposada que han de resoldre un cas criminal a cada capítol.