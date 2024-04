Danae Boronat, al capdavant d'un magazín de tarda en català a La 2

La 2 actualitza la franja de tardes amb L’altaveu, un nou magazín diari dirigit per Danae Boronat per a la desconnexió territorial de la cadena de TVE a Catalunya. El nou espai s’estrenarà dilluns vinent 8 d’abril i tractarà temes d’actualitat social. Boronat tornarà a dirigir un programa de gran format després de tancar una accidentada etapa al Zona franca de TV3. Una altra estrena destacada per al proper 14 d’abril serà De carrer, un format presentat per David Fernández i Nerea Sanfe que visitarà diferents enclavaments importants de Catalunya, per al qual recentment van gravar al carrer del Carme de Lleida, tal com va avançar SEGRE. La final d’Eurovisió, que se celebrarà a la ciutat sueca de Malmö l’11 de maig, també es podrà seguir per primera vegada en català a La 1, amb els comentaris de Sònia Urbano i Xavi Martínez.