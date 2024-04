Eurovisió 2024 es retransmetrà en català per primera vegada a la història

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

RTVE Catalunya ha anunciat que per primera vegada a la història, després de 68 edicions, es podrà seguir la retransmissió de la final en català a través de La 1 (en versió dual) i Ràdio 4 amb els comentaris de Sònia Urbano i Xavi Martínez del Festival d'Eurovisió 2024 que se celebrarà del 7 a l'11 de maig a Malmö (Suècia).

Paral·lelament, RTVE Catalunya també emetrà un documental de producció pròpia dirigit per Jero Rodríguez (responsable de Cachitos): Eurovisió, 12 punts. En aquest documental es repassarà la presència d'artistes catalans al festival per recordar els grans moments, com per exemple Salomé, Nina, Alfred Garcia i Miki Núñez.

Nebulossa serà la candidata espanyola aquest any amb la cançó Zorra. En total hi participaran 37 països. Entre ells, destaca Luxemburg després de més de 30 anys d'absència i la retirada de Romania. Fins i tot, es farà un homenatge especial al grup ABBA.