El Consell d’Administració de RTVE va tornar ahir a ajornar la decisió sobre el fitxatge del presentador David Broncano per a La 1. La presidenta interina de la Corporació, Concepción Cascajosa, va retirar el debat i la votació sobre el contracte del còmic de l’ordre del dia al considerar que no tenia els suports necessaris per tirar endavant la proposta.