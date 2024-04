Arriba 'Tiempo al tiempo' a Cuatro com a substitut de 'Cuatro al día'

Les tardes de Cuatro estrenen avui Tiempo al tiempo, el nou programa de divulgació amb el popular meteoròleg Mario Picazo com a presentador, que torna a Mediaset España després de la seua sortida el 2014. Verónica Dulanto conduirà la secció d’actualitat i denúncia del programa. L’espai, que ocuparà el lloc de Cuatro al día després de cancel·lar-se al febrer, s’emetrà de 18.00 a 20.00 hores. Les conseqüències del canvi climàtic com la sequera o les temperatures extremes seran un dels principals focus d’interès d’aquesta nova aposta de Mediaset, que a més abordarà continguts sobre la cura del planeta, la ciència, la salut, l’alimentació i l’esport. El gran ventall de temes serà tractat per un ampli equip de col·laboradors, com la xef Begoña Rodrigo i l’activista mediambiental Olivia Mandle, entre d’altres.