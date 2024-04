HBO Max anuncia una sèrie documental "en temps real" sobre el cas de Daniel Sancho

Imatge d’arxiu de l’actor Rodolfo Sancho a la seua arribada a Bangkok per visitar el seu fill.EFE

La plataforma HBO Max estrenarà aquest dimarts l'avançament d’una sèrie documental que investiga "en temps real" el cas de l’espanyol Daniel Sancho, acusat de l’assassinat del cirurgià colombià Edwin Arrieta a Tailàndia.

La sèrie, titulada 'El caso Sancho', començarà aquest 9 d’abril amb un 'Episodio cero' dedicat a una entrevista en profunditat a l’actor Rodolfo Sancho, pare de l’acusat; els tres capítols restants s’emetran una vegada que es dicti sentència, previsiblement aquesta tardor, ha declarat a EFE una portaveu de la plataforma.

L’emissió de l’entrevista a Rodolfo Sancho coincidirà amb el començament del judici al tribunal provincial de Samui, que es prolongarà fins el 3 de maig i que comptarà amb la declaració de l’acusat i del seu pare el proper dia 25, segons el calendari fixat pel tribunal.

Daniel Sancho serà jutjat per assassinat amb premeditació com a responsable de la mort d’Edwin Arrieta el 2 d’agost de 2023 a l’illa de Samui.

Encara que inicialment Sancho va confessar l’assassinat premeditat davant de la policia de Phangan (illa propera a Samui), després es va declarar no culpable davant del jutge, encara que sí que va acceptar el càrrec d’ocultació del cadàver, que va ser desmembrat i escampat per diversos llocs de l’illa, inclòs el mar.

'El caso Sancho' oferirà "un accés inèdit al desenvolupament de la investigació, des del moment de la detenció del jove espanyol l’estiu passat i fins que la Justícia tailandesa dicti sentencia", i inclourà testimonis tant de persones de l’entorn de Daniel Sancho com de la víctima, segons un comunicat difós aquest dilluns per HBO Max.

Abans de començar un recorregut de gairebé vuit mesos d’investigació, la sèrie viatja a l’illa canària de Fuerteventura, on resideix Rodolfo Sancho, "per conèixer de primera mà com l’actor està vivint tot el succeït".

La sèrie ha estat produïda per Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) per a HBO, plataforma que a partir del 21 de maig canviarà el seu nom a Max a Espanya, tal com es diu ja als Estats Units i Llatinoamèrica.

Alberto Carullo, vicepresident de Producción Original Local d’Iberia i Itàlia, ha assegurat que abordaran el mediàtic cas "des del màxim rigor periodístic i oferint un accés inèdit a les persones més properes a la investigació".

"El nostre objectiu és documentar tot el procés, des que es van conèixer els fets fins el dictamen de la sentència, tenint en compte el dolor tremend que aquest succés ha provocat en tantes persones", ha declarat Margarita Luis, productora executiva de Cuarzo i directora de la sèrie.