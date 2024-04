3Cat farà la retransmissió conjunta dels grans premis de F1 i MotoGP que es fan a Catalunya

L'equip que farà la retransmissió conjunta per TV3, Catràdio i la plataformaCedida a l'ACN per 3Cat

3Cat ha anunciat aquest dimecres que farà, per primera vegada, la retransmissió conjunta en una mateixa temporada del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP (24-26 de maig) i de l'Aramco Gran Premi de Fórmula 1 (del 21 al 23 de juny). Arran de l'acord amb DAZN, la plataforma global líder d'streaming d'esport, que té els drets exclusius de les dues competicions a nivell espanyol, aquesta retransmissió única es podrà veure a la vegada per la plataforma 3Cat i per TV3 i es podrà escoltar per Catalunya Ràdio. Des de 3Cat s'ha destacat que és "una fita històrica" que "comptarà amb un desplegament tècnic i humà sense precedents".

En la seva intervenció, Rosa Romà, presidenta de 3Cat, ha destacat que "aquest pas endavant és una aposta de 3Cat pels grans esdeveniments esportius que es fan al nostre país i, a la vegada, una demostració de la capacitat i el talent que tenim per explicar en català una prova esportiva d'aquesta magnitud i impacte".

En aquest sentit, també ha dit el compromís de 3Cat "per l'esport català i tots els esdeveniments esportius que es fan a casa nostra o amb aquelles competicions a on participen esportistes catalans". En definitiva, ha dit Romà, "recuperem els drets d'un contingut d'abast internacional per explicar-lo en català, sumant esforços i comptant amb els nostres millors especialistes en motor, tant de Catalunya Ràdio com de TV3".

Els drets que 3Cat tindrà tant de la Fórmula 1 com de MotoGP són per aquest any. La retransmissió en català de les dues proves ha estat possible gràcies a la col·laboració amb la Conselleria d'Empresa i a l'acord que s'ha arribat amb DAZN per fer les dues competicions. Dorna també ha format part de l'acord pel que fa al Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP.

En aquest context, el conseller d'Empresa, Roger Torrent, ha agraït "la col·laboració i el compromís de 3Cat per tirar endavant la retransmissió de dos dels esdeveniments esportius més importants del món. Una retransmissió imprescindible en aquest àmbit i en català. Podrem tornar a fer visible els mitjans públics el món del motor".

Per la seva part, els directors de TV3, Sigfrid Gras, i de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, han explicat el gran desplegament que faran per aquestes dues proves. En aquest sentit, Gras ha destacat que "poder fer les retransmissions de Fórmula 1 i de MotoGp en català és un gran èxit per a nosaltres i sabem que farà molta il·lusió, tant al nostre departament d'esports com a l'audiència".

Per la seva banda, Borda ha assenyalat que aquesta retransmissió conjunta "és el complement perfecte a molts anys de transmissions esportives a Catràdio" i ha afegit que "la redacció d'esports de la ràdio ha crescut fent retransmissions de motor. Ara s'ajunten els esforços de la tele i la ràdio i això representa tot un èxit pels mitjans públics del país".

Equips de la retransmissió

Pel que fa als noms que formaran part dels equips de la retransmissió, 3Cat ha apostat per cares conegudes com Noel Rodríguez, Damià Aguilar o Laia Ferrer i per analistes tècnics com Sito Pons, Jaume Alguersuari o Belén Garcia, pilot de cotxes actualment en actiu, a més dels professionals de la casa.