L’espai de reportatges Callejeros es desplaça fins a algunes de les més de 130 duanes de l’estat espanyol per mostrar com es treballa per prevenir l’entrada i sortida de productes il·legals. A La Línea de la Concepción (Cadis), el programa grava com s’organitza l’entramat de seguretat entorn d’una arribada de droga de l’altre costat de l’Estret.