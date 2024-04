'En Portada' aborda la pujada del preu dels lloguers

El programa En Portada (23.45 hores) estrena el reportatge Ahogados por el alquiler, que posa sobre la taula la problemàtica actual amb els habitatges de lloguer a Espanya, que han incrementat fins un 40 per cent el preu en els últims cinc anys.

Els protagonistes de la producció, tots amb feina i nòmina fixa, han de fer grans esforços per arribar a fi de mes per l’augment dels costos, sobretot a les grans ciutats, i la disminució del nombre d’habitatges que surten al mercat per a l’arrendament. El programa mostra la realitat en diferents grans ciutats i exposa la situació del sector en un moment en el qual s’estan fent molt presents els fons d’inversió, que han fet del lloguer un gran negoci. El panorama és especialment preocupant a Eivissa, on molta gent que arriba a l’illa per treballar viuen en condicions precàries.