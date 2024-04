RTVE aprova per fi el fitxatge de Broncano per dos temporades

La contractació d’un programa presentat per David Broncano a La 1 ja és una realitat després que el Consell d’Administració de RTVE aconseguís ahir els suports necessaris per desencallar la situació en el quart intent per aprovar l’acord. La reunió extraordinària va estar marcada una altra vegada per l’absència de l’expresidenta interina, Elena Sánchez, i es va resoldre el vot de qualitat de la seua successora, Concepción Cascajosa, després dels quatre vots a favor, tres en contra i una abstenció. La proposta aprovada planteja un contracte de dos anys, amb 14 milions per temporada i la possibilitat de cancel·lar o renegociar les condicions de la segona si no s’assoleixen els percentatges de quotes d’audiència establerts en els primers sis mesos. Broncano s’ha consolidat en els talk shows amb el programa La Resistencia, guanyadora d’un Ondas el 2019.