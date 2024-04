La cinquena edició de 'La Voz Kids' arriba aquesta nit amb novetats

La Voz Kids estrena aquesta nit (22.00 h) la cinquena edició a Antena 3. El talent show presenta el seu equip de coaches amb Lola Índigo, Melendi, Rosario i David Bisbal, entre les seues files. La cantant i artista Lola Índigo s’estrena en el format com a coach, encara que en altres edicions ja va treballar com a assessora. Per la seua part, Melendi, David Bisbal i Rosario repeteixen un curs més intentant aconseguir les millors veus de nens per als seus equips. Una altra novetat que introdueix aquesta edició són els superbloqueos, una nova mecànica que permetrà que, una vegada un coach ha premut el botó roig per emportar-se un concursant al seu equip, un altre coach pugui bloquejar-l’hi per robar-li l’esmentat concursant. La Voz Kids també es podrà disfrutar fora d’Espanya a través d’Antena 3 Internacional i la versió internacional d’Atresplayer.