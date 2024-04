'De carrer' descobreix el carrer Major de Lleida en l'estrena

De carrer, el nou programa de La 2 que busca donar a conèixer la història de carrers emblemàtics, visitarà en l’estrena (14.25 h) l’Eix Comercial i la plaça de la Paeria de Lleida, juntament amb altres llocs de Barcelona, Tarragona i Cadaqués. El reportatge de l’actor David Fernández, conegut pel seu personatge de Rodolfo Chikilicuatre, explicarà l’evolució del teixit comercial del centre lleidatà amb entrevistes als propietaris dels establiments i veïns, tal com va avançar SEGRE el mes passat. També a La 2, El escarabajo verde (08.55 h) es desplaça a la Cerdanya per descobrir iniciatives per recuperar varietats de plantes que estan en procés de desaparició. El segon canal de TVE renova gairebé tota la seua programació dels diumenges amb l’estrena de Geópolis, presentat per Silvia Intxaurrondo, i de De tapas por España, amb Adrienne Chaballe.