'Començar de zero' a la guarderia - 3CAT

Una nova entrega del 30 minuts arriba aquesta nit (a les 22.05 h) amb el títol Començar de zero. Es tracta d’una producció pròpia de 3Cat que analitza la importància d’una escolarització infantil de qualitat, universal i gratuïta, així com l’efecte igualador d’oportunitats que pot ser l’ensenyament preescolar per als nens de 0 a 3 anys.