Callejeros tanca la temporada (22.50 h) amb l’últim bloc de reportatges, dedicat al problema de la fam. Més d’1.200.000 persones necessiten ajuda per poder menjar cada dia a Espanya. El programa es desplaça als racons on viu aquesta gent per explicar com sobreviuen amb els pocs recursos que tenen per satisfer les seues necessitats bàsiques.