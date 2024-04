Telecinco i Antena 3 estrenen nous concursos per al prime time

Els dos canals amb més quota d’audiència a Espanya, segons les últimes dades de Barlovento, renoven les seues propostes per a la nit dels dimecres. Telecinco i Antena 3 estrenen dos concursos de gran format a les 22.50 hores per intentar aconseguir el lideratge en prime time. Telecinco aposta per la tornada de Factor X, presentat per Ion Aramendi i amb Willy Bárcenas, Lali, Vanesa Martín i Abraham Mateo com a membres del jurat. Serà la quarta edició del programa després d’una primera etapa a Cuatro (2007 i 2008) i el posterior salt a Telecinco (2018). Per una altra banda, Antena 3 adapta un format internacional, El 1%. Cent concursants s’enfronten a quinze preguntes que van pujant de dificultat i, per guanyar, han de respondre correctament a una qüestió que només l’1% de la població encertaria. Arturo Valls en serà el presentador.