El programa DiS de Lleida TV, presentat per Glòria Farré, entrevista avui el periodista i escriptor Juan Cal, comissari de l’Any Magre, per detallar els actes organitzats per commemorar el centenari del polític i activista cultural Jaume Magre. Cal també parla del seu últim llibre, Els millors anys, les seues memòries periodístiques.