'Migrar a vida o mort', el negoci dels traficants de persones

Una nova entrega del 30 minuts s’estrena aquesta nit (a les 22.05 h) sota el nom Migrar a vida o mort. Es tracta d’una producció suïssa que explica com els migrants paguen cada vegada més –i, de vegades, amb la vida– per arribar a Europa i destapa la realitat dels traficants de persones i l’ambigüitat dels estats cap a aquest negoci. Continua la història d’una embarcació que va salpar de Turquia el febrer del 2023 amb 190 migrants a bord. A l’atansar-se a la costa italiana, el vaixell es va embarrancar i es va enfonsar. Van morir 94 persones, de les quals 35 eren menors. Els traficants que els van aconseguir els passatges van arribar a cobrar més d’1.700.000 euros per omplir l’embarcació, sense importar-los el naufragi. L’ONU calcula que aquest negoci genera 10.000 milions de dòlars anuals. Només el 2023 van morir gairebé 3.000 migrants al mar Mediterrani.