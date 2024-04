MasterChef s’emetrà per partida doble aquesta setmana a La 1: avui i dimecres. Aquesta nit (22.50 h), els concursants tindran el repte de cuinar un plat amb peix i soja marina. Els dos millors que passin aquesta prova hauran de competir per aconseguir la immunitat. Després, la prova d’exteriors per equips tindrà lloc a Guadalajara.