RTVE suspèn 'Supernanny' després de la polèmica del tatuatge nazi

Concepción Cascajosa, nova presidenta interna de RTVE, ha pres la decisió de suspendre provisionalment l'emissió de 'Supernanny', el format que ja es va poder veure a Cuatro i que ara s'havia d'emetre per Televisió Espanyola. En la seua presentació davant dels mitjans de comunicació, una imatge no va passar inadvertida per als espectadors: un dels tatuatges d’un pare d’un nen el disseny del qual es corresponia al Sol Negre, un símbol nazi.

María Escario, defensora de l’Audiència de l’ens públic, va rebre moltes cartes apuntant aquest fet. "He traslladat per escrit la presidenta interina de la Corporació RTVE, Concepción Cascajosa, la meua valoració sobre el contingut del programa Supernanny, presentat fa uns dies i l’emissió del qual està prevista a TVE", va dir Escario.

Per tot això, com va avançar l’agència EFE, al Consell d’Administració de dimarts 23 d’abril va prendre la decisió de paralitzar la promoció d’aquest format fins que s’estudiï en profunditat la conveniència d’emetre el programa. A més, segons apunten les mateixes fonts, Cascajosa va comunicar que ha rebut una carta d’Elma Saiz, ministra de Joventut i Infància.

Ara, amb aquest estudi pendent, María Escario té clar que hi ha una "preocupació" per la seua part a causa del fet de l’"exposició de menors en aquest programa en situació de conflicte personal", que podria "vulnerar els seus drets fonamentals i estigmatitzar-los en el seu entorn social".