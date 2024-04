Pablo Motos tanca la setmana d’El Hormiguero (21.45 hores) amb la visita del millor xef del món per tercer any consecutiu, Dabiz Muñoz. El cuiner del restaurant DiverXO, ubicat a Madrid, va ser reconegut als The Best Chef Awards els anys 2021, 2022 i 2023 per la seua cuina innovadora. Muñoz donarà algunes claus de les seues tècniques culinàries.