La història de la creació del llibre 'El Petit Príncep', a 'El documental'

L’espai El documental descobreix aquesta nit (23.16 hores) com va ser el procés de creació d’El Petit Príncep, el llibre més traduït del món després de la Bíblia. El format de BarnaBe Productions, que compta amb la participació de 3Cat, recorre els últims quatre anys de la vida d’Antoine de Saint-Exupéry, l’autor de l’obra. L’escriptor va ser mobilitzat com a pilot de l’exèrcit francès per a la Segona Guerra Mundial el 1939 i es va exiliar a Nova York l’any següent després que el país gal decretés l’armistici. Entre aquest període i la seua desaparició en un accident aeri el 1944, Saint-Exupéry va viure intrigues amoroses, polítiques i artístiques mentre escrivia El Petit Príncep. Totes aquestes experiències i la seua influència en la composició de l’obra es mostren en una producció estrenada el 2023 amb la veu en off de l’actor Pep Anton Muñoz.