Telecinco anuncia la tornada d'un 'GH' amb anònims set anys després

Mediaset prepara el retorn del format clàssic de Gran Hermano, amb una edició amb concursants anònims, després de set anys de l’última temporada que va acabar amb un cas d’abusos sexuals i el boicot per part dels anunciants, la qual cosa va fer que Telecinco el retirés de l’oferta televisiva. Ara, després de la sentència de quinze mesos de presó per a José María López, l’autor dels esmentats abusos, i de diversos intents de rescatar el format amb famosos, el canal va anunciar la tornada del programa durant la gala de Supervivientes de dimecres passat recuperant un vídeo de quan Vicente Vallés presentava els informatius. També va fer públic que obria el càsting per buscar els nous inquilins per a la casa de Guadalix de la Sierra, que aspiren a un premi de 300.000 euros. La pàgina d’inscripcions va col·lapsar ahir pel llarg nombre de sol·licituds.