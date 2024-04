Basté i Mascó parlaran d'amor i sexe a 'Farem el que podrem'

El programa de producció pròpia de RTVE Catalunya, Farem el que podrem, emet un nou capítol aquesta nit (21.35 h), titulat Amor i sexe. La presentadora Gemma Nierga rebrà com a convidats el periodista Jordi Basté i la model Judit Mascó per parlar sobre educació sexual i compartir experiències de la seua joventut en aquest sentit, en una època en què la sexualitat encara era un tema tabú. També explicaran com han transmès aquesta educació a les seues filles amb més naturalitat i fluïdesa. A més a més, la sexòloga Elena Crespi Asensio i la presidenta de la Federació Espanyola de Societats de Sexologia, Francisca Molero, donaran consells a les famílies per abordar qüestions com aquestes a casa. Nierga, a més, parlarà d’autoestima, primers enamoraments i primeres relacions sexoafectives amb experts en criança.