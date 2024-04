'Tor', la sèrie escrita i dirigida per Carles Porta, arriba a les pantalles

El periodista, productor i escriptor lleidatà Carles Porta estrena aquesta nit (22.05 hores) a TV3 i la plataforma 3Cat la seua nova sèrie, Tor. Es tracta d’una producció de vuit episodis a càrrec de 3Cat, amb la col·laboració de Goroka, Ikiru Films i True Crime Factory. La sèrie es basa en els tràgics esdeveniments que van ocórrer el 1995 a Tor, un petit poble del Pallars Sobirà, i que van deixar tres morts per assassinat. El capítol d’aquesta nit, titulat Un cadàver a Tor, parteix de l’assassinat de Josep Montané, també conegut com el Sansa, que era el propietari d’una de les muntanyes més grans del Pirineu. La sèrie narra la disputa entre els veïns de Tor per aconseguir la propietat. Porta va començar a investigar els crims l’any 1995 per al programa 30 minuts de TV3 i, des d’aleshores, ha publicat un documental, un llibre i un pòdcast en els quals explica els fets.