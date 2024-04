'Nits sense ficció' recorda el primer avió supersònic, el Concorde

L’espai Nits sense ficció estrena aquesta nit (22.05 hores) el documental La història mai explicada del Concorde, que revela la pugna entre Europa, la Unió Soviètica i els EUA per construir l’avió de passatgers més ràpid del planeta. Les tres potències de la segona meitat del segle passat es van enfrontar en una disputa marcada pels reptes tecnològics per crear un disseny completament revolucionari en el futur de l’aviació. El Concorde, projecte francobritànic, va ser capaç de viatjar al doble de la velocitat del so i creuar l’Atlàntic en tres hores i mitja.

Les trames d’espionatge també van ser una constant durant els anys de desenvolupament dels nous models, que van comptar amb pressupostos de milers de milions de dòlars. Un accident d’aviació a França l’any 2000, amb un total de 114 morts, va precipitar-ne la desaparició.