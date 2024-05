'Territorio banlieue' retrata la perifèria de París tres mesos abans dels JJOO

El programa En portada estrena aquesta nit (23.15 hores) el reportatge Territorio banlieue, que analitza la tensa situació de la perifèria de París, una de les zones més pobres de França i que també serà seu dels Jocs Olímpics que se celebren aquest estiu. Els joves d’aquestes zones, molts d’origen immigrant, denuncien l’assetjament i el racisme de les forces de seguretat. Aquestes protestes han acabat desencadenant greus disturbis en zones com el Sena Saint-Denis, que serà l’epicentre de l’esdeveniment esportiu més gran a nivell mundial entre el 26 de juliol i l’11 d’agost. L’estadi, la vila olímpica i la seu dels mitjans de comunicació estaran ubicats en aquesta zona. Amb el testimoni de veïns, sociòlegs, politòlegs i activistes, el reportatge analitza les causes que converteixen aquests barris en combustible per a la protesta i els disturbis.