TV3 estrena 'Nervi', un magazín de cultura presentat per Andrea Gumes

TV3 reorganitza la nit dels dijous després del final del programa de Roger Coma Caigut del cel. La cadena autonòmica recupera l’APM? (22.45 h) després del Polònia i estrena el magazín cultural Nervi (23.25 h). El nou espai estarà conduït per la periodista Andrea Gumes, que ja havia aparegut a 3Cat al Planta baixa i com a copresentadora del pòdcast La turra al canal juvenil EVA. El format comptarà amb entrevistes a personalitats rellevants del món cultural, que comencen amb Bruna Cusí, guanyadora del premi Goya a millor actriu revelació per Estiu 1993. També destacaran les tertúlies, que estaran dirigides per la periodista Júlia Bertran. En la primera entrega, hi haurà un debat sobre la representació artística de les violències sexuals amb el dramaturg Jordi Casanovas, la fotògrafa Rita Puig-Serra i l’escriptora Amanda Mauri.