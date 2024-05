La tornada de Chanel marca la primera semifinal d'Eurovisió

Sèrbia, Portugal, Eslovènia, Ucraïna, Lituània, Finlàndia, Xipre, Croàcia, Irlanda i Luxemburg es van classificar ahir per a la final d’Eurovisió del 2024 després de la primera semifinal, i van quedar fora del concurs Polònia, Islàndia, Moldàvia, l’Azerbaidjan i Austràlia. El primer xou d’Eurovisió 2024, que es va veure per La 2 de TVE, va comptar amb un marcat accent espanyol, amb la tornada a l’escenari europeu de Chanel, que va formar part de l’obertura del xou juntament amb Eleni Foureira i el seu Fuego i el suecopalestí Eric Saade, que va aparèixer amb un mocador palestí al canell. L’artista, tercer el 2011 en aquest concurs amb Popular i una figura molt coneguda al seu país, ho va fer tot i la prohibició expressa de no portar banderes palestines. La següent semifinal serà demà a les 21.00, i la gran final serà el dissabte 11 també a la mateixa hora.