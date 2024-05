Letònia, Àustria, Països Baixos, Noruega, Israel, Grècia, Estònia, Suïssa, Geòrgia i Armènia es van classificar ahir per a la final d’Eurovisió. La jornada va estar marcada per les esbroncades a l’actuació d’Israel (imatge). El grup que representa Espanya, Nebulossa, va actuar com a convidat, ja que estava classificat per endavant per a la final de demà.