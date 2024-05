TV3 estrena 'Adoptats'

Nits sense ficció (22.05 hores) estrena el documental Adoptats, una producció de 3Cat sobre els més de 13.000 nens que van arribar a Catalunya amb el boom de les adopcions internacionals, entre 1998 i 2015. La vida dels protagonistes, que ja són adults, continua marcada per aquest episodi de la seua infància. El documental dirigit per Fúlvia Nicolàs Tolosa i Xavi Garcia Balañà reflexiona sobre qüestions com l’amor de les famílies adoptives i la inquietud per conèixer les seues arrels a mesura que van anar creixent. Molts van descobrir que no van ser abandonats, com se solia dir abans, sinó fills de la pobresa, la guerra o l’engany. O com en el cas de Leyao i dels milers de nenes procedents de la Xina, afectades per la política del fill únic. “Sovint em pregunto el que va haver de patir la meua família”, expressa.