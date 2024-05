La crítica culinària Julie Andrieu, protagonista a 'La matemática...'

La matemática del espejo, el format d’entrevistes en profunditat conduït per Carlos del Amor, dedica l’entrega d’aquesta nit (22.00 hores) a la crítica gastronòmica francesa Julie Andrieu. La presentadora del programa culinari Las recetas de Julie, que s’emet de dilluns a divendres a La 2, exposa la seua faceta més desconeguda des de les cuines del Palau Reial de Madrid. La crítica descobreix la seua particular manera de veure la vida, que va començar a París fa 50 anys, al costat de la seua mare, l’actriu Nicole Courcel, que va aparèixer en més de 40 pel·lícules entre 1947 i 1979. Julie Andrieu és la creadora d’un format d’èxit catalogat com la resistència de la cuina francesa. Davant la nouvelle cuisine i els grans xefs, Julie aposta per preservar el receptari clàssic de la cuina del seu país, anant pels pobles i acumulant més de 2.500 receptes al seu repertori.